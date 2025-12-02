Закладчицы из Минеральных Вод получили по шесть лет колонии

В Минеральных Водах 46-летняя мать и ее 19-летняя дочь стали фигурантами уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что закладчицы активно работали на территории Минераловодского округа с сентября по декабрь 2024 года. После сговора с неустановленным лицом, из тайника они извлекли 100 пакетов с наркотическим веществом. Общая масса составляла более 97 грамм. Далее фигурантки расфасовали вещество. Им удалось разместить в городе 14 закладок, еще 86 пакетов остались по месту их проживания.

Суд приговорил каждую из подсудимых к шести годам в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Мария Хоперская