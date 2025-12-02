Статуя Лучано Паваротти на катке вызвала скандал

Встроенная в конструкцию городского катка в итальянском Пезаро статуя Лучано Паваротти вызвала громкий скандал в мировых СМИ и расстроила родных знаменитого тенора. Как сообщает итальянское издание Occhio alla Notizia, мэр Пезаро уже принес извинения, но сказал, что конструкция катка изменена не будет.

Покрытие катка сделано на невысокой платформе, уложенной на брусчатку площади. Она упирается в статую Лучано Паваротти на уровне коленей. Со стороны выглядит так, будто тенор, изображенный в смокинге с вытянутыми в стороны руками, стоит в какой-то яме. Платформу вокруг статуи обложили белым пластиковым покрытием, имитируя снег, а саму фигуру отгородили от катающихся на катке потертыми пластиковыми панелями. Мэр Пезаро опубликовал фотографию катка у себя в соцсетях, предлагая катающимся, проезжая мимо статуи тенора, хлопать ладонью по его вытянутой ладони.

Фотографии «аттракциона» быстро разлетелись в интернете, и крупные мировые СМИ назвали это «насмешкой», «издевательством» и «оскорблением». Вдова певца Николетта Мантовани заявила, что очень расстроилась из-за того, что «город позволил сделать нечто подобное». Мэр Пезаро позже принес свои извинения, признав ошибку администрации. «Мы не хотели проявить неуважение»,— заявил он. Но, по его словам, теперь уже невозможно ни разобрать платформу, ни тем более убрать статую: это будет очень дорого и может повредить покрытие площади.

Алена Миклашевская