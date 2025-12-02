Проглотившему кулон Faberge новозеландцу предъявили обвинение в краже

Посетитель ювелирного магазина Partridge Jewellers в центре Окленда, попросивший у продавца посмотреть кулон-сюрприз из эксклюзивной коллекции Faberge, проглотил это украшение стоимостью почти $20 тыс. Вызванная на место происшествия полиция предъявила 32-летнему мужчине обвинение в краже и арестовала его. Как сообщает The Guardian, украшение по естественным причинам пока не возвращено магазину.

Похищенное таким необычным способом украшение — кулон в виде открывающегося яйца-сюрприза из эксклюзивной коллекции Faberge x 007. Коллекция посвящена фильму о Джеймсе Бонде «Осьминожка», вышедшему в 1983 году. Как сообщает производитель, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен зеленой эмалью, 60 бриллиантами и 15 сапфирами. Внутри яйца скрывается сюрприз — маленький золотой осьминог с глазами из бриллиантов. Дужка кулона исполнена в виде буквы О — первой буквы в названии фильма.

Как показало расследование, мужчина уже посещал этот ювелирный магазин в прошлом месяце. 12 ноября он вынес оттуда iPad. А 13 ноября украл наполнитель для кошачьего туалета и средство от блох в одном из жилых домов Окленда. Глотал ли он ворованные вещи тогда, полиция не уточняет. Слушания по делу о краже кулона назначены на 8 декабря.

Алена Миклашевская