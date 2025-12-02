В Волгограде хотят приватизировать 83 помещения, из них 59 не смогли продать

Власти Волгограда подготовили список муниципального имущества для приватизации в 2026 году. Профильный комитет гордумы одобрил проект и рекомендовал его для рассмотрения на ближайшем заседании.

В план включено 83 объекта, из которых 59 ранее пытались продать, но безуспешно. Причиной тому стало аварийное состояние помещений. Торги не состоялись.

В гордуме отметили, что многие из выставляемых объектов требуют ремонта или находятся в подвалах и цокольных этажах, что делает их малоликвидными. Некоторые помещения уже несколько раз пытались продать.

Нина Шевченко