Продажи оборонного сектора Эстонии выросли вдвое с начала конфликта на Украине

После начала специальной военной операции России на Украине эстонские власти значительно нарастили инвестиции в оборонный сектор. А эстонские компании, работающие в этой сфере, вдвое увеличили продажи, сообщает Bloomberg. По данным агентства, стартапы и предприятия ВПК Эстонии увеличили продажи в период с 2022 по 2024 год с €245 млн до €500 млн.

Как отмечает Bloomberg, сразу после начала военного конфликта на Украине власти Эстонии повысили налоги, сократили госрасходы и увеличили заимствования — все это, чтобы нарастить оборонный бюджет страны с €776 млн в 2022 году до €2,4 млрд в 2026 году. Таким образом, доля военных расходов страны от ВВП превысит 5%, что станет самым высоким показателем среди европейских стран. И это несмотря на рецессию и самый высокий уровень инфляции среди всех стран еврозоны, отмечает Bloomberg.

Министерство обороны Эстонии стремится сохранить деньги, вливаемые в оборонный сектор, внутри страны, поэтому значительная часть средств идет не на закупку иностранного вооружения, а на развитие местного производства. Объем государственных инвестиций в этот сектор вырос с €395 млн в 2023 году до €489 млн в 2024 году.

Кирилл Сарханянц