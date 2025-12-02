Глава Минсельхоза: российское продовольствие поставляют в 160 стран мира

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что российский агропромышленный комплекс поставляет продукцию в 160 стран. По ее словам, Россия является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции.

«Сейчас агропромышленный комплекс развивается очень активно, бизнес развивается очень активно, — сказала госпожа Лут (цитата по ТАСС). — Мы действительно являемся крупнейшим экспортером».

Она отметила, что дальнейший рост в некоторых подотраслях, таких как производство молока, невозможен за счет увеличения поголовья. Количественное увеличение производства не приведет к значительным результатам и может привести к стагнации, добавила министр.

Министр также акцентировала внимание на важности научных исследований для дальнейшего развития отрасли. По ее мнению, с 2022 года началось активное возрождение научной деятельности, что привело к прорывам. Оксана Лут выразила уверенность, что внимание к науке даст возможность для новых достижений в агропромышленном комплексе.