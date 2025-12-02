В Санкт-Петербурге задержали мужчину по делу об убийстве в апарт-отеле

В Санкт-Петербурге задержан 31-летний мужчина. Его подозревают в удушении девушки в комнате апарт-отеля на Невском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Тело девушки с признаками «механической асфиксии» обнаружили в апарт-отеле 30 ноября. Следователи осмотрели место ЧП и назначили следственные действия. Никакие подробности о личности девушки не приводятся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Суд планирует избрать в отношении задержанного меру пресечения.