Городу отдают утонувшие дома

В Оренбургской области истекли сроки подачи заявлений на получение выплат за жилье, пострадавшее из-за паводка 2024 года. Мэрия Орска потребовала от жителей города, получивших выплаты на строительство или приобретение нового жилья, срочно, до 10 декабря, оформить отчуждение своей недвижимости, ставшей непригодной для проживания в пользу муниципалитета. Жители высказывают недовольство в соцсетях. В региональном минстрое поправляют, что это требование о передаче непригодного жилья касается только тех, кто на полученные выплаты уже приобрел квартиры или построил новый дом. Некоторые жители Орска намерены еще подавать в суд на страховую компанию, являвшуюся страховщиком дамбы, которую прорвало в апреле 2024 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце минувшей недели администрация Орска Оренбургской области официально на своем сайте предупредила жителей, пострадавших от паводка 2024 года и получивших сертификаты на покупку или строительство нового жилья, о необходимости передать муниципалитету прежнее непригодное жилье и земельный участок.

Как отмечалось в сообщении администрации, в соответствии с постановлением облправительства после получения свидетельства на получение выплаты на приобретение жилого помещения получатели выплаты должны принять на себя обязательство о безвозмездном отчуждении в пользу муниципалитета принадлежавшей им недвижимости, ставшей непригодной для проживания, и направить в орган МСУ уведомление о намерении заключить договор безвозмездной передачи в муниципальную собственность недвижимого имущества. Если же выплаты использовались для строительства на том же земельном участке нового дома, участок автоматически возвращается владельцу.

Однако, отмечает администрация Орска, «в нарушение постановлений правительства Оренбургской области многие орчане до настоящего времени не направили уведомление», «обязательства о безвозмездном отчуждении не исполнены». Администрация предупредила, что в случае неисполнения такого обязательства до 10 декабря 2025 года «денежные средства, выплаченные на приобретение жилого помещения из областного бюджета, будут взысканы в судебном порядке».

Пострадавшие от паводка жители Орска в соцсетях отмечали, что не все еще успели приобрести новое жилье или построить новый дом на выделенные средства, а также замечали, что выделенных средств все равно не хватало, и приходилось изыскивать дополнительные.

В региональном минстрое «Ъ» пояснили, что первоначально предупреждение администрации «было составлено не совсем корректно», и речь шла только о тех жителях Орска, которые, получив выплаты, реализовали их, получили или построили новое жилье, но до сих пор не произвели отчуждение недвижимости, пришедшей в негодность от наводнения. В реальности, как пояснили в министерстве, согласно постановлению облправительства, уведомление о намерении заключить договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность недвижимого имущества граждане должны направить в муниципалитет «не позднее одного месяца со дня регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием выплаты». А право собственности может быть зарегистрировано и через год, и более, после того как будет построен новый дом или возведен МКД, в котором гражданин купил квартиру, «у каждого дата индивидуальная», при покупке жилья на вторичном рынке этот срок составляет 10 месяцев, при строительстве нового жилья - три года.

В пятницу региональный минстрой предупредил, что срок приема заявлений на получение выплат за жилье, пострадавшее из-за паводка 2024 года, фактически истек. Подать заявку на проведение капремонта или получение свидетельства за утраченное жилье можно было на сайте регионального минстроя до 1 декабря 2025 года.

В то же время, отмечают в минстрое, граждане, которые получили выплаты на капремонт пострадавшего от паводка жилья, должны будут отчитаться за проведенные работы до 1 декабря 2026 года, «по состоянию на 27 ноября 72 % граждан, получивших выплаты на капремонт, уже отчитались за проведенные работы».

Как сообщили «Ъ» в администрации Орска, на сегодня 1520 домов и жилых помещений, подлежащих сносу, уже переданы в муниципальную собственность, из них 362 участка возвращено бывшим владельцам, которые решили строить новые дома на месте пришедших в негодность вследствие паводка. Сколько домовладельцев, уже получивших или построивших новое жилье, пока не уведомили муниципалитет о безвозмездной передаче ему прежнего жилья, в мэрии пояснить не смогли.

Напомним, в начале апреля 2024 года началось половодье на реке Урал и ее притоках. Уровень воды поднялся до 12 метров, на два метра выше опасного уровня. От наводнений сильнее всего пострадали Оренбург и Орск. Их затопление началось 5 апреля 2024 года после прорыва защитной дамбы в Орске. Всего в результате половодья в Орске под затопление попало более 8,3 тыс. домов, среди которых 205 многоквартирных. После обследования жилых помещений свыше 4,3 тыс. домов были признаны подлежащими капремонту и более 2,4 тыс. домов — сносу.

5 июля 2024 года глава Орска Василий Козупица подал в отставку. Накануне наводнения он заверял, что насыпь выдержит нагрузку.

В марте 2025 года из отчета МЧС за 2024 год стало известно, что в результате наводнения в Оренбургской области в апреле 2024 года погибли 15 человек, пострадали более 311 тыс. человек (ранее власти региона не представляли данные о погибших из-за паводка жителей).

21 ноября 2025 года Ростехнадзор назвал основные причины прорыва дамбы в Орске. Среди установленных комиссией основных причин аварии названы неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья; допущенные нарушения при строительстве дамб; неточности прогноза весеннего половодья; ненадлежащая организация работ по подготовке Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод; несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации гидротехнического сооружения.

Житель Орска Дмитрий Николаев в комментариях к сообщению администрации Орска заметил, что гражданам стоило подавать в суд на администрацию Орска и Ириклинскую ГЭС. По его словам, он сумел отсудить полную стоимость утерянного жилья, «потому, что доказательства были неопровержимыми». В беседе с «Ъ» он сказал, что, по его мнению, гарантированные выплаты за утерю имущества первой необходимости и всеобщие выплаты на ремонт (рассчитанные как 9 тыс. руб. за кв. м, «занижены не менее чем в четыре раза от реальных потребностей». Он также заметил, что намерен подать иск к страховой компании СОГАЗ, которая является страховщиком дамбы Орска.

По данным регионального минстроя на конец августа этого года, всего в Оренбургской области выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили более 26,3 тыс. жителей региона на сумму 22,6 млрд рублей.

Сергей Титов