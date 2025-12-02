КГИОП досрочно начал разработку проектов реставрации фасадов 11 домов-памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга досрочно начал разработку проектной документации для реставрации фасадов еще 11 многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Работы проводятся в рамках губернаторской программы реставрации фасадов 255 домов-памятников, входящей в приоритетный проект правительства города «Сохранение исторического наследия и поддержка культуры». Изначально начало проектирования по указанным объектам планировалось на 2026 год.

В перечень включены:

— дом П.Я. Прохорова (3-я линия В.О., 26 (26–28));

— дом А.М. Долгополова (8-я линия В.О., 31);

— дом А.А. Радус-Зенковича (9-я линия В.О., 30, лит. А);

— дом, в котором в 1902–1915 годах жил академик А.М. Ляпунов (12-я линия В.О., 27);

— дом Х.Г. Борхова (Большой пр. В.О., 54; 19-я линия В.О., 14);

— дом Ф.А. Голицына (Э. Паннаша) (наб. Лейтенанта Шмидта, 33; 16-я линия В.О., 1);

— дом В.Т. Тимофеева (Малый пр. В.О., 13; 5-я линия В.О., 64);

— дом Г.Ф. Эйлерса (ул. Рентгена, 4);

— дом П.М. Станового (8-я Советская ул., 48, лит. А);

— дом, где в 1884–1903 годах жил музыкальный деятель М.П. Беляев (ул. Марата, 50);

— дом, где в 1887–1891 годах жил композитор А.Г. Рубинштейн (ул. Рубинштейна, 38).

В комитете отметили, что контракты на разработку проектов заключаются сроком на два года, а сами реставрационные работы могут занимать от двух до трех лет — в зависимости от состояния и объема фасадов.

В 2025 году КГИОП разрабатывает документацию для реставрации фасадов 40 многоквартирных домов, включая упомянутые 11. В 2022–2024 годах завершены реставрационные работы на 32 домах-памятниках, а в 2025 году продолжаются работы на 47 объектах программы.

Артемий Чулков