Главным режиссером Театра-Театра назначен Марк Букин

Марк Букин назначен главным режиссером Театра-Театра, сообщает «Новый компаньон». Господин Букин занял вакантную должность, освободившуюся еще в 2019 году после ухода из театра Владимира Гурфинкеля. Ранее господин Букин был куратором малой сцены театра — «Сцены-Молот». В настоящее время он согласовывает свой новый функционал с художественным руководителем театра Борисом Мильграмом, сообщает издание.

В творческих планах Марка Букина — постановка «Сирано де Бержерака» (16+) с Маратом Мударисовым в главной роли. Премьера планируется после завершения реконструкции большого зрительного зала театра.

Напомним, на прошлой неделе Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры об обязании министерства культуры региона уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Театр-Театр намерен обжаловать решение суда в апелляции.