Ижевская государственная медицинская академия получила статус университета

Ижевскую государственную медицинскую академию (ИГМА) переименовали в Ижевский государственный медицинский университет (ИжГМУ). Как сообщает пресс-служба вуза, соответствующий документ подписал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 24 ноября. 1 декабря вуз был зарегистрирован в ЕГРН.

Фото: пресс-служба ИжГМУ

«Новый статус открывает дополнительные возможности для расширения образовательных программ, укрепления научной базы и международного сотрудничества»,— отмечает пресс-служба университета.

Анастасия Лопатина