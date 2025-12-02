Мэрия Махачкалы вернула в собственность имущество на 620 млн рублей

Администрация Махачкалы в ноябре 2025 года возвратила в муниципальную собственность объекты недвижимости и земельные участки на сумму свыше 620 млн руб., сообщила ее пресс-служба. Общая площадь возвращенных объектов превысила 163 тыс. кв. м. Возвращение связано с тем, что эти объекты ранее были незаконно отчуждены, пояснил руководитель аппарата администрации города Руслан Мамаев. Работы велись в рамках исполнения требований законодательства и судебных решений.

Среди возвращенного имущества есть земельные участки и капитальные строения, ранее неправомерно выведенные из городской собственности. За год администрация усилила контроль и подала судебные иски для восстановления прав городского муниципалитета. Как отметил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов, возврат земли и недвижимости — не только юридический вопрос, но и дело доверия граждан, важное для развития городской инфраструктуры и общественных территорий.

В августе 2025 года, согласно предыдущим сообщениям, городу также вернули объекты площадью более 67 тыс. кв. м с кадастровой стоимостью свыше 550 млн руб. Администрация совместно с УФСБ пресекла нелегальные схемы отчуждения земель, в частности в пригородном поселке Новый Хушет, где суд отменил оформление права собственности на участки площадью около 100 тыс. кв. м на сумму свыше 70 млн руб. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

В 2025 году усилия мэрии и правоохранительных органов способствовали значительному возвращению утраченного муниципального имущества и земель, что важно для стабилизации бюджетных ресурсов и эффективного социально-экономического развития Махачкалы.

Станислав Маслаков