Башкирия получила 117 млн рублей на «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Башкирия получила дополнительные117 млн руб. на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщил в соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Соответствующее решение приняло Министерство финансов России.

По словам господина Рахматуллина, регион получает дополнительные средства третий год подряд, потому что в числе первых осваивает выделенные федеральные средства. Благодаря увеличению финансирования в декабре еще 94 врача и 28 фельдшеров смогут получить от 500 тыс. до 1,5 млн руб. выплат. Всего с начала года поддержка оказана 129 специалистам на общую сумму 144,5 млн руб., отметил министр.

В прошлом году 279 медработников-участников программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Врачи для малых медицинских организаций» получили 280 млн руб., сообщал ранее Айрат Рахматуллин.

Майя Иванова