Трамп 2 декабря выступит с заявлением о поддержке детей

Президент США Дональд Трамп сделает заявление в Белом доме 2 декабря в 22:00 мск. Это следует из расписания главы государства.

Выступление состоится в кабинете Рузвельта. Официально тема речи не раскрывается. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что 2 декабря Дональд Трамп расскажет о финансовой поддержке детей.

Программа помощи предполагает депозит государства в размере $1 тыс. на счета детей, родившихся в стране с 2025-го по 2028 год. Фонд можно будет использовать для инвестиций в акции, дополнительные деньги будут вносить благодаря поддержке родителей и их работодателей. Снимать деньги со счета американцам разрешат только после 18-летия.