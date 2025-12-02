Челябинск вошел в число городов РФ с самым дорогим общественным транспортом

В число российских городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте вошел Челябинск. Региональный центр занял четвертое место со средней ценой билета 50 руб. Такие данные представлены в исследовании сервиса «2ГИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рейтинг вошли 20 крупнейших городов России. Средняя стоимость проезда рассчитана из фиксированных тарифов без учета льгот и скидок по всем видам общественного транспорта.

Самая высокая средняя стоимость проезда на общественном транспорте зафиксирована в Санкт-Петербург — 82 руб. Здесь дороже всего стоит метро — 86 руб. за поездку. В автобусах, трамваях и троллейбусах — 80 руб. На втором месте Москва, где билет в среднем стоит 74 руб. независимо от вида транспорта. На третьем месте Краснодар с ценой поездки 51 руб.

В остальных городах средняя стоимость проезда на общественном транспорте не превышает 46 руб. Самые дешевые поездки в Махачкале — 26 руб., Саратове — 30 руб., Ростове-на-Дону — 36,5 руб., Уфе — 37 руб. и Самаре — 38 руб.