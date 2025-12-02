Песков: Россия готова сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом

Россия готова сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

«Мы считаем, что единственный способ борьбы с терроризмом — это международное сотрудничество»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что РФ знает про угрозы террористических актов в Индии и поддерживает народ страны. Россия значительно пострадала от терроризма и осуждает его, добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков провел брифинг для индийских СМИ в преддверии саммита в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди 4-5 декабря.