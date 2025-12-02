В следующем году объем международных переводов удвоится, отметили в ВТБ в рамках 16-го инвестиционного форума «Россия зовет!». За 11 месяцев этого года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны — это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем таких операций вырос в 5,5 раз. Основные цели переводов — помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Клиенты ВТБ могут переводить деньги более чем в 150 стран мира. Средний чек одной трансакции — 26 тыс. руб.

Руководитель подразделения искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа покидает компанию на фоне отставания технологического гиганта от конкурентов в развертывании генеративного ИИ, особенно в голосовом помощнике Siri. Об этом сообщает The Guardian. Его преемником станет исследователь ИИ Амар Субраманья. Ранее он занимал пост вице-президента Microsoft по ИИ и 16 лет проработал в Google.

Производителям роботов могут снизить налог на прибыль до 3% вместо стандартных 25%, а компаниям, внедряющим аппараты в производство, выдать беспроцентную рассрочку на их приобретение. Такие меры прорабатываются в Госдуме, узнали «Известия».