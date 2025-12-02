В Перми завершено расследование уголовного дела по факту гибели двоих несовершеннолетних в результате отравления угарным газом

Следственным отделом по Кировскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Перми. Она обвиняется в причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, обвиняемая самовольно установила в кухне своей квартиры газовый проточный водонагреватель, не обеспечив при этом должных условий безопасности. 13 июня 2025 года женщина уехала за город, зная, что в квартире будут находиться несовершеннолетние, которые не были осведомлены о правилах обращения с газовым оборудованием. На следующий день из-за неправильной эксплуатации и закрытых окон в помещении накопился угарный газ в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию. В результате отравления двое несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения скончались на месте. Еще двое детей 2011 года рождения были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в больницу, где им была оказана помощь.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.