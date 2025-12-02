Одна из пострадавших из-за взрыва газа в Давлеканово скончалась

В реанимационном отделении уфимской городской клинической больницы №18 скончалась пострадавшая от взрыва газо-воздушной смеси в Давлеканово. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв в частном доме произошел накануне на улице Ворошилова при попытке разжечь газовую плиту. Пострадали женщина 49 лет (она и скончалась в больнице) и мужчина 51 года, оба получили ожоги.

Дом обошелся без разрушений.

Майя Иванова