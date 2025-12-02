ПСБ наградил победителей премии «Твердые знаки» в Прикамье

ПСБ в Перми принял участие в торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Твердые знаки», учрежденной газетой «Коммерсантъ-Прикамье». Уже двенадцатый год подряд эта престижная награда отмечает лучшие проекты компаний Пермского края, а мероприятие собирает владельцев и руководителей предприятий, предпринимателей, органов власти и СМИ региона.

Восемь победителей, чьи проекты оказали существенное влияние на развитие Прикамья в течение минувшего делового сезона, были объявлены во время мероприятия. Среди них – обеспечение населения высококлассными услугами, возрождение и модернизация производств, открытие инфраструктурных и социальных объектов.

«Участие в церемонии вручения наград от газеты «Коммерсантъ-Прикамье» стало уже хорошей ежегодной традицией для ПСБ. Премия «Твердые знаки» зарекомендовала себя как площадка, где перспективные проекты беспристрастно оцениваются редакцией издания. Такое признание играет важную роль в становлении новой волны преуспевающих бизнесменов, разрабатывающих новаторские продукты и сервисы, которые повышают качество жизни людей. Ежегодно эта награда по праву достается наиболее выдающимся предпринимателям, чья деятельность создает стабильную предпринимательскую среду, стимулирует создание новых рабочих мест и способствует экономическому развитию региона», – рассказал Андрей Клепиков, региональный директор ПСБ в Перми.

ПАО «Банк ПСБ»