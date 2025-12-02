Главе Салаватского района вручили Почетную грамоту президента России

Глава администрации Салаватского района Марс Кашапов удостоен Почетной грамоты президента России, сообщает пресс-служба районной администрации. Награду чиновник получил «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в пресс-релизе.

Фото: Пресс-служба администрации Салаватского района Награду вручил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (слева)

Почетная грамота господину Кашапову присуждена распоряжением Владимира Путина от 30 сентября. Вручил награду первый замруководителя администрации президента РФ Серегй Кириенко.

Марс Кашапов родился в 1966 году. В разное время занимал рабочие должности, был функционером сельскохозяйственных организаций. В 2004-го по 2006 год занимал пост первого замглавы администрации Салаватского района, с 2012 год — заместителя директора государственного санатория «Янган-Тау». Администрацию Салаватского района господин Кашапов возглавляет с 2017 года.

Идэль Гумеров