Вступило в силу решение о взыскании расходов Морспасслужбы при ЧС с танкерами

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу страховых компаний ВСК и «Абсолют страхование», а также «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг», владельцев затонувших танкеров, на решение о взыскании 404 млн руб. по иску Морспасслужбы. Решение вступило в силу, информация размещена в картотеке суда.

Спасатели требуют компенсировать расходы на ликвидацию разлива мазута после кораблекрушения в Керченском проливе в декабре 2024 года. Морспасслужба предъявила судовладельцам требования на 485 млн руб., однако арбитражный суд Краснодарского края исключил из этой суммы уплаченный службой НДС. В оставшуюся сумму 404 млн руб. вошли расходы спасателей, связанные с привлечением плавсредств, автотранспорта, оборудования и персонала. Суд указал на то, что ответственность компаний «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» была застрахована в ВСК и «Абсолют страхование», поэтому основная часть расходов должна быть возложена на страховщиков.

Решением арбитражного суда Краснодарского края от 13 августа 2025 года с компаний «Абсолют страхование» и ВСК должно быть взыскано соответственно 200,5 млн и 199,4 млн руб. ЗАО «Волгатранснефть» предстоит заплатить спасательной службе 1,6 млн руб., ООО «Кама Шиппинг» — 2,6 млн руб.

Ответчики обжаловали решение о взыскании, однако апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения.

Анна Перова, Краснодар