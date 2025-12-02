Европейские страны хотят «войны до последнего украинца», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейские страны говорят о войне ... Они пытаются найти способ обеспечить финансирование Украины, чтобы продолжить войну»,— сказал Дмитрий Песков на онлайн-брифинге для индийских журналистов, который проводит Sputnik India.

Представитель Кремля назвал необоснованными заявления европейских политиков о том, что Россия представляет опасность для стран ЕС: «Они говорят, что боятся России, что Россия опасна для Европы, но это нонсенс».

Сейчас Москва не ведет диалог с европейцами, однако понять позицию друг друга без общения невозможно, добавил он.