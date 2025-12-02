Федеральный бюджет выделит средства на реконструкцию ВПП в Красноярске

Красноярский край получит в 2027-2028 годах около 1,5 млрд руб. дополнительных федеральных средств на развитие аэропорта Красноярск. Средства пойдут на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона.

О финансировании проекта сообщил красноярский вице-премьер Владимир Бахарь. Он представил проект бюджета края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов перед вторым чтением на заседании комитета по экономике и налоговой политике заксобрания.

Как писал «Ъ-Сибирь», реконструкция аэропортового комплекса в Красноярске вошла в комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах до 2036 года. Он был утвержден распоряжением правительства РФ от 29 августа 2025 года. Согласно документу, работы запланированы на 2029-2030 годы.

Валерий Лавский