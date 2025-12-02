В Удмуртии усилили патрулирование лесов перед рубкой деревьев на Новый год

В преддверии Нового года в Удмуртии усилили патрулирование лесов для охраны хвойных деревьев. Профилактическую операцию с 1 декабря проводит региональное минприроды. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К работе привлечены сотрудники МВД и инспекторы ГИБДД. На постах и дорогах общего пользования организовано дежурство. Совместно с полицейскими будут проводиться рейды по проверке разрешений на продажу елей и других хвойных деревьев на рынках и торговых точках.

За незаконную вырубку предусмотрена как административная (ст. 8.28 КоАП), так и уголовная ответственность (ст 260 УК), если ущерб превысил 5 тыс. руб. В таком случае предусмотрены штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы или до двух лет лишения свободы.

Если рубка производилась группой лиц или в крупном размере, то срок лишения свободы может составить до семи лет, штраф — до 3 млн руб. Сверх этого нарушитель обязан компенсировать ущерб лесному фонду.