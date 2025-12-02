Жительницу Невинномысска обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев

В Невинномысске 31-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной регистрации шести иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие считает, что женщина за денежное вознаграждение оформила липовую постановку на миграционный учет шести иностранцев. При этом предоставлять им жилье она не планировала. По указанному в документах адресу граждане фактически не жили. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Константин Соловьев