Госдума приняла во II чтении новые правила увольнения выпускников военных вузов

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, вводящий новые причины, по которым может быть разорван контракт с военнослужащими из числа выпускников военных вузов. Им придется вернуть деньги за свое обучение, если их внесут в реестр иностранных агентов или ФСБ вынесет решение об их недопуске к гостайне.

Поправка о расторжении контрактов с профессиональными военными была добавлена в законопроект перед вторым чтением. Изначально речь в нем шла о приведении Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в соответствие с Уголовным кодексом. В документ вводилась уже существующая норма, по которой военнослужащих наказывают за самовольное оставление части после двух дней отсутствия.

Добавленные к сегодняшним чтениям изменения дополняют существующий перечень условий, по которым граждан, получивших военное образование, могут обязать возместить государству средства, затраченные на их обучение. Депутаты предложили применять эту меру к военнослужащим, уволенным на следующих основаниях:

Из-за их внесения в реестр иностранных агентов;

Из-за заключения ФСБ об их недопуске к государственной тайне.

Законопроект был внесен в Государственную думу правительством России 31 октября. Докладчик по законопроекту, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов попросил внести третье чтение законопроекта в повестку завтрашнего пленарного заседания.

Степан Мельчаков