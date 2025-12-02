Минград утвердил облик будущего детсада на улице Дальней в Нижнем Новгороде

Минград Нижегородской области согласовал архитектурный облик будущего детского сада №3 (по генплану) в границах улиц Дальней, Большой Перекрестной, Горького и Одесской в Нижнем Новгороде. Заявителем проекта выступает муниципальный «ГлавУКС».

Общая площадь здания высотой до трех этажей составит 4,7 тыс. кв. м. На одном из фасадов запланирована надпись «IT-дети!».

Добавим, в текущей программе комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода этот детский сад стоит со сроком строительства в 2030 году. Он рассчитан на 200 мест. Дошкольное учреждение входит в мастер-план проекта комплексного развития территории (КРТ).

Галина Шамберина