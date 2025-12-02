Швеция направит Украине $120 млн гражданской помощи в зимний период

Швеция утвердила новый пакет гражданской помощи Украине в 1,112 млрд крон ($120 млн). Деньги предназначены для укрепления и устойчивости страны этой зимой и в следующие годы. Об этом сообщили в правительственной канцелярии страны, передает ТАСС.

Выделенные средства, в частности, пойдут на электроснабжение, ремонт и восстановление разрушенной инфраструктуры, проведение реформ, медицину и здравоохранение. Деньги получат несколько организаций и фондов. Среди них — Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), Целевой фонд реконструкции Украины Всемирного банка (URTF), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

С начала спецоперации в 2022 году Швеция направила Украине около 109 млрд крон ($11,5 млрд). Из них 19,4 млрд крон ($2,05 млрд) приходится на гражданскую поддержку страны.