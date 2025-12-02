В Челябинске откроют музей СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал открытие в региональном центре музея, посвященного специальной военной операции . По его словам, учреждение культуры заработает в ближайшие дни. Об этом Алексей Текслер рассказал на прямой линии.

«Во многих муниципалитетах есть такие музеи. Он будет достаточно большим, появится на улице Кирова»,— прокомментировал Алексей Текслер.

Губернатор также сказал, что в случае победы России в специальной военной операции в челябинском Саду Победы откроют мемориал с именами погибших бойцов родом из Челябинской области.