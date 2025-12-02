Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Алексей Текслер потребовал ускорить принятие генерального плана Чебаркуля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал ускорить принятие генерального плана Чебаркуля, чтобы земли муниципалитета были разграничены с Министерством обороны РФ. Соответствующее поручение глава региона дал мэру Чебаркуля Михаилу Панарину на прямой линии с жителями.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2022 году глава региона подписал соглашение с Минобороны России о передаче военных земель городу. Граждане надеялись, что это позволит оформить в собственность принадлежащие им земельные участки. Но генплан Чебаркуля с изменениями все еще не утвержден. Мэр Михаил Панарин, возглавивший муниципалитет в марте этого года, сообщил, что в этом году проект вышел на согласительную комиссию в Министерство экономического развития РФ, но недавно пришел отрицательный ответ — разработку не согласовал Россельхознадзор по одному из земельных участков. Как заявил мэр, эту территорию будут исключать из проекта генплана. В результате, по прогнозам администрации, новый генплан утвердят к концу 2026 года.

Губернатора такой срок не устроил. Он заявил, что местные власти работают «технически» — нужно ускориться, сделать разработку проекта основной задачей, так как проблема не решалась десятилетиями. «Ножками нужно работать, ножками, а не просто бумаги слать. Меня это категорически не устраивает. Вы как молодой мэр должны проявить больше энергии для того, чтобы этот вопрос решить»,— сказал Алексей Текслер.

Виталина Ярховска

