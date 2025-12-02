«Футбольные клубы с нетерпением ждут разрешения вернуть пиво на стадионы»

В ближайшее время на российских стадионах будут продавать пиво. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Подобная информация периодически возникает в СМИ последние несколько лет, но решение так и не принято. Дойдет ли в этот раз до реальных действий, или все останется на уровне заявлений? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пиво на российских стадионах не продают давно. Запрет действует почти 20 лет, хотя для больших турниров, где спонсорами были крупные пивоваренные компании, у нас легко делали исключения. Например, в 2016 году — для чемпионата мира по хоккею, в 2017 году — для Кубка конфедераций, в 2018 году — для чемпионата мира по футболу, а в 2020 году — для Евро.

Но когда дело касалось внутренних турниров, тут же возникало привычное «нельзя». Изменить ситуацию не помогла даже система Fan ID, хотя некоторые представители РФС тогда утверждали, что пенный напиток вот-вот должен появиться на стадионах. Сторонников такого решения среди депутатов немало, особенно если они в прошлом спортсмены и тренеры. Доводы у всех примерно одни и те же, их не раз озвучивал Валерий Газзаев, который выигрывал с ЦСКА Кубок UEFA:

«Болельщики должны получать удовольствие не только от того, что смотрят футбол, но и получать удовольствие от того, что могут спокойно пойти перекусить и выпить пиво. Я ничего страшного не вижу в этом».

Футбольные клубы вообще ждут разрешения вернуть пиво на стадионы с нетерпением, ведь для них это еще одна возможность заработать, причем серьезная. По результатам исследований одной из команд РПЛ, проведенных в прошлом году, при посещаемости арены в 30 тыс. человек и стоимости одного бокала в 350 руб., сумма чистого дохода клуба со всеми издержками и комиссиями составит 130 млн руб. Пивным брендам такое сотрудничество тоже будет крайне выгодно, рассказал “Ъ FM” первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский: «У пивоваров мало возможностей себя рекламировать. На Западе есть случаи, когда пивными брендами назывались стадионы клубов. Я не знаю, насколько эта практика приживется у нас и насколько она возможна вообще, но общий маркетинг с крупным футбольным клубом интересен для пивоваров, и бюджеты там могут быть достаточно серьезные».

Кроме того, Игорь Хавский успокоил тех, кто переживает, что после слишком серьезных пивных возлияний болельщики на стадионах вдруг распоясаются:

«Стоимость продукта на стадионе достаточно высокая, я не думаю, что будет много желающих потреблять этот напиток в таком большом количестве, чтобы вести себя как-то неадекватно».

Противников возвращения пива на стадионы тоже немало. В апреле 2025 года, по данным исследования компании SuperJob, 58% россиян проголосовали против. Среди чиновников также есть противники, например, зампред Татьяна Голикова. Но, похоже, сейчас, когда от клубов требуют зарабатывать, идти путем запретов никто не будет. Даже министр МВД Владимир Колокольцев в одном из интервью при обсуждении этой непростой темы был нейтрален: «Мы очень далеки от запретительных, от разрешительных каких-то моментов, тем более связанных с пивом. Где пиво, и где мы?»

Но сейчас, по словам депутата Дмитрия Свищева, все иначе, потому что к процессу подключились руководитель РФС Александр Дюков и глава РПЛ Александр Алаев. Только вот наши футбольные рулевые давно утверждают, что были за, так что именно этот аргумент не убеждает. И все же в этот раз, судя по риторике и многочисленным высказываниям больших государственных мужей на эту тему, дело действительно сдвинулось с мертвой точки.

Владимир Осипов