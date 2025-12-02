Умные технологии пришли в села Башкирии

Сельчане в регионе стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключённых к сети МегаФона в малых населённых пунктах, выросло на 15%.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Лидером по цифровизации стал Уфимский район республики. Местные жители составляют 6% всех сельских пользователей электронных помощников. Также достаточно активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Туймазинского (4%) и Учалинского (3,5%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населённых пунктах Башкирии среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 37% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (25%), а третью — жители 55–64 лет (16%). Менее активна аудитория 25–34 лет (11%). Старшее поколение от 65 лет и молодёжь младше 24 лет суммарно составляют 11% от всех пользователей.

Потребление трафика умными устройствами также растёт: за год объём данных увеличился на 30%. Значимый вклад в эту динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные приборы, охранные комплексы, автоматика для ворот и другое интеллектуальное оборудование. Жители сёл управляют им через мобильные приложения, звонки или СМСкоманды — количество входящих СМС на GSMмодули за год выросло в 2,9 раза.

«Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь. Чтобы обеспечить работу тысяч умных устройств в регионе, мы постоянно развиваем инфраструктуру связи. Только с начала года построили и модернизировали порядка 100 телеком-объектов в сельской местности. К примеру, расширили покрытие в деревне Корнеевка Мелеузовского района c населением около тысячи человек. Наши инженеры задействовали здесь средний диапазон частот и обеспечили скорость загрузки в 25 Мбит/c, что оптимально для популярных гаджетов», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

ПАО «МегаФон»