Вице-премьер Чернышенко: турпоток по России вырос до 76,2 млн за 10 месяцев

Туристический поток по России за десять месяцев года вырос на 4,8%, до 76,2 млн поездок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, внутренний туризм демонстрирует устойчивый рост, в том числе в межсезонье.

Лидерами по числу туристических поездок остаются Москва — 10,3 млн, Краснодарский край — 8,3 млн и Санкт-Петербург — 6 млн. В десятку наиболее популярных регионов также вошли Московская область (4,7 млн), Республика Татарстан (2,4 млн), Республика Крым (2,2 млн), Свердловская область (1,7 млн), Ставропольский край, а также Тюменская и Ростовская области (по 1,5 млн каждая). Данные аппарат вице-премьера приводит ТАСС.

Особенно заметный рост турпотока показали регионы, активно инвестирующие в развитие туристической инфраструктуры. Количество поездок в Карачаево-Черкесию увеличилось в 2,3 раза, в Республике Адыгея — на 65%, в Тверской области — на 49%, в Республике Калмыкия — на 47%, а на Чукотке — на 46%.