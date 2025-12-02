ПЗСП получил приз за победу в международном конкурсе лучших проектов корпоративной автоматизации управления и учета – «1С:Проект года»

Представленный проект был признан лучшим среди проектов, внедренных в отрасли строительного производства, в 2024–2025 годах.

20 ноября 2025 года на 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP в Москве состоялось официальное награждение победителей конкурса «1С:Проект года».

Конкурс «1С:Проект года» проводится с целью определения передовых пользователей и ИТ-партнеров, которые добились успехов в корпоративной автоматизации управления и учета. Победителей определяет профессиональное жюри, которое оценивает уровень инноваций, командную работу и достигнутые результаты.

ПЗСП представил опыт внедрения проекта автоматизации на базе «1С:ERP Управление строительной организацией». На момент старта реализации проекта в компании существующая IT-система не позволяла эффективно развивать систему управления предприятием в целом, и для решения новых бизнес-задач требовалась регулярная доработка функционала IT-системы. Работа над проектом началась в апреле 2024 года. К февралю 2025 года удалось завершить процесс модернизации существующего функционала и внедрить новую IT-архитектуру.

Как отмечает заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ПЗСП» Юрий Безъязычный, основной целью и задачей проекта являлась автоматизация и оптимизация всех действующих процессов предприятия, включая планирование и обеспечение производства на трех ключевых производственных площадках, а также увеличение прибыли предприятия за счет прозрачности и точности оценки маржинальности заказов готовой продукции.

IT-службой ПЗСП совместно со специалистами компании «Райтек ДТГ» была создана единая интегрированная информационная среда предприятия на базе решения «1С:ERP Управление строительной организацией».

В рамках проекта была перенесена и оптимизирована уникальная в своем роде подсистема производства и продажи стеклоизделий под специфику внедряемой конфигурации «1С:ERP Управление строительной организацией». Выполнена модернизация существующего функционала и настроена синхронизация конфигурации «1С:ERP Управление строительной организацией» с промышленным оборудованием, позволяющая получать оперативные данные по трудоемкости выполнения производственных операций стекольного производства.

Внедрение программного продукта «1С:ERP Управление строительной организацией» для автоматизации деятельности АО «ПЗСП» позволило существенно повысить эффективность управления и распределения ресурсов на предприятии, оптимизировать учет затрат, контролировать и оптимизировать материальные запасы, управлять маржинальностью заказов.

В настоящее время поддержка внедренных блоков осуществляется специалистами IT-службы АО «ПЗСП».

1С – российская компания, которая специализируется на разработке, дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. «1С:ERP Управление строительной организацией 2" – программный продукт, предназначенный для автоматизации деятельности строительных компаний, осуществляющих любые виды строительной деятельности, в том числе вертикально интегрированных холдингов, реализующих полный цикл строительства.

АО "ПЗСП"