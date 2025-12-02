В Челябинске возбудили дело о незаконной миграции более 100 иностранцев

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в организации незаконной миграции более 100 иностранцев. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщают региональные СМИ со ссылкой на УФСБ.

По версии следствия, два южноуральца организовали пребывание в РФ более 100 иностранных граждан путем изготовления поддельных и фиктивных документов. В результате иностранцы получали гражданство в упрощенном порядке в связи с участием в государственной программе добровольного переселения, считает следствие.

Дело расследует следственный орган УФСБ России по Челябинской области.