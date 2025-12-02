Для льготников Татарстана закупят противовоспалительное средство на 14 млн

На поставку лекарственного препарата «Месалазин» для льготников, имеющих право на государственную социальную помощь, выделят 14 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Месалазин» — противовоспалительное средство, применяемое для лечения и профилактики язвенного колита и болезни Крона. В медучреждения республики планируется поставить 3012 упаковок препарата. Стоимость одной упаковки составляет около 4,2 тыс. руб.

Поставки пройдут в два этапа: первый — после заключения контракта, второй — с 20 мая по 1 июня 2026 года.

Оплата закупки будет осуществляться из бюджета Татарстана, в том числе за счет субвенций и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, направленных на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

Заказчиком выступает министерство здравоохранения Татарстана.

Анна Кайдалова