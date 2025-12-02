«Уралкалий» выступит генеральным партнером X Пермского инженерно-промышленного форума

4-5 декабря 2025 года в Перми на площадке выставочного центра «Пермь ЭКСПО» пройдет X Пермского инженерно-промышленный форум. «Уралкалий» выступит генеральным партнером.

На площадке форума компания представит корпоративный стенд, концепция которого отражает вклад в развитие региона присутствия, а также взаимодействие с местными сообществами.

Менеджмент «Уралкалия» примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития промышленного комплекса региона.

В рамках деловой программы форума представители компании примут участие в сессии, которая будет посвящена решениям для горнодобывающей отрасли.

Отдельным блоком в программе станет участие специалистов «Уралкалия» в круглом столе «Энергетика — основа инженерной мысли, жизни и производства. Проблемы преемственности инженеров-энергетиков, повышения энергоэффективности, снижения энергоемкости производства. Пути, их решения». Энергетики компании представят системный подход «Уралкалия» к внедрению ресурсосберегающих технологий и повышению эффективности энергопотребления на производстве.

Одним из ключевых мероприятий ПИПФ станет церемония официального гашения художественного почтового конверта, посвященного 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. На конверте изображена подземная горная выработка БКПРУ-4 — символ промышленной истории и инженерных достижений региона.

В рамках форума представители молодежи компании посетят встречу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с лидерами молодежных советов предприятий. Они обсудят инициативы работающей молодежи и актуальные вопросы развития предприятий реального сектора экономики.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

Пермский инженерно-промышленный форум — это значимая профессиональная площадка, где обсуждаются ключевые вызовы и перспективы развития промышленности. Для «Уралкалия» участие в форуме — это возможность представить наш опыт внедрения современных инженерных и энергетических решений, обменяться практиками с коллегами и совместно выработать подходы к повышению эффективности и устойчивости производства.

