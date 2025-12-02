Власти Таймыра ожидают снижения численности населения до 2028 года

Численность населения Таймырского Долгано-Ненецкого района на севере Красноярского края продолжит снижаться в перспективе нескольких ближайших лет. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития района на 2026-2028 годы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заместитель главы Таймыра по финансовым и экономическим вопросам Натэла Скобеева представила прогноз на сессии районного совета при утверждении трехлетнего муниципального бюджета. По ее данным, среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования в 2028 году составит 29,4 тыс. человек.

«Основной причиной этого снижения является миграционный отток. При этом, несмотря на общее снижение численности населения, такой показатель, как численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, демонстрирует небольшой рост»,— говорится в сообщении муниципалитета по итогам заседания.

На официальном сайте Таймыра приводится численность населения на 1 января 2022 года — 31,27 тыс. человек. Около трети жителей относятся к коренным малочисленным народам Севера.

Валерий Лавский