Ученые пермского политеха создали робота для борьбы с гипертонией

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали интерактивную систему на основе антропоморфного робота-симулятора. Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, робот способен воспроизводить клинические сценарии в соответствии с международной классификацией болезней и внешне похож на человека, который выступает в качестве пациента с гипертонией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обучающийся врач проводит с ним полноценный прием: беседует, собирает анамнез, выполняет виртуальное обследование. Система может демонстрировать на экране результаты анализов и инструментальных исследований, например, ЭКГ или УЗИ, имитируя работу с современной электронной медицинской картой. Наибольшая эффективность инновационного решения наблюдается при отработке медицинских манипуляций и развитии клинического мышления. «Метод демонстрирует 11% превосходство в освоении практических умений по сравнению с традиционными подходами», — подчеркнули в пресс-службе университета.

В вузе добавили, что в мире от гипертонической болезни страдают более 1,4 млрд человек — она остается одной из главных причин инфарктов и инсультов. Основная группа рисков включает пациентов старше 50 лет.