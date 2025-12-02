Полиция выплатит 500 тыс. за помощь в поимке пенсионерки-организатора убийства

Управление уголовного розыска МВД по Республике Бурятия готово выплатить 500 тыс. руб. в качестве вознаграждения за «информацию, способствующую раскрытию особо тяжкого преступления». Как сообщает пресс-служба полиции Бурятии, речь идет о помощи в розыске и задержании уроженки Читинской области Ольги Скворцовой, подозреваемой в организации заказного убийства в 1999 году.

Сообщается, что женщина 1956 года рождения после завершения предварительного следствия по возбужденному уголовному делу «уклонилась от явки в судебное заседание и скрылась от правоохранительных органов». С 2005 года она находится в федеральном розыске. По оперативной информации, Скворцова может использовать чужие персональные данные и, возможно, «незначительно изменила свою внешность путем пластических операций».

Источники «Ъ», знакомые с делом, рассказывают, что Скворцова подозревается в заказном убийстве собственного мужа, к которому испытывала личную неприязнь из-за жестокого обращения с ней и несовершеннолетним сыном. В 2023 году Верховный суд республики признал Скворцову виновной, заочно осудил ее и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Позднее, в 2024 году Верховный суд РФ отменил этот приговор и вернул уголовное дело в прокуратуру Бурятии.

Влад Никифоров, Иркутск