«Яндекс Маркет» снизит комиссию продавцам и ограничит собственные скидки

«Яндекс (MOEX: YDEX) Маркет» начнет тестировать новую модель работы с продавцами. Маркетплейс установит сниженную комиссию за размещение, однако ограничит применение собственных скидок. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Партнеры получат больше контроля и предсказуемости на площадке и смогут сами решать, куда направить средства, — отметили в компании, — например, в цены или рекламу».

«Товары для красоты» станут первой категорией в рамках эксперимента. Комиссия будет составлять 5% для продавцов, которые хранят товары на складах «Яндекс Маркета», а также работают по модели «Экспресс». Для тех, кто продает товары со своего склада, она составит 12%. Ранее максимальный уровень комиссии в категории достигал 48%.

Продавцы, работающие по модели FBS — когда они сами отвечают за хранение товаров, комплектование и доставку заказов, — смогут получить дополнительную скидку. Если среднее время отгрузки со склада за неделю составляет 36 часов, комиссия снижается на 4 процентных пункта, а если 28 часов — на 7.

Маркетплейс ограничит собственные скидки сверх той цены, которую устанавливают партнеры: итоговую стоимость на витрине определяет продавец. Покупатели при этом все так же смогут пользоваться экосистемными акциями и промокодами.

Новую модель будут внедрять постепенно. Сначала «Яндекс Маркет» изучит результаты в выбранной категории и соберет отзывы продавцов. Если итоги окажутся положительными, в первой половине 2026 года модель планируют распространить на все остальные категории.