В Челябинской области почти на 12% подешевели электромобили с пробегом

В 2025 году средняя стоимость электромобилей с пробегом в Челябинской области составила 3,89 млн руб. Это на 11,6% меньше, чем годом ранее, сообщает «Авито Авто».

Среди конкретных моделей доступнее стали Zeekr 001, средняя цена на которые снизилась на 19%, до 4,9 млн руб., а также Zeekr X (-9,3%, до 3,8 млн руб.), Nissan Leaf (-7,1%, до 790 тыс. руб.) и Avatr 11 (-4,8%, до 5,99 млн руб.).

Наибольшей популярностью в 2025 году у жителей Челябинской области пользовались электрокары с пробегом брендов Zeekr, Nissan, Volkswagen, BYD и Avatr. Самой популярной моделью остается Zeekr 001. Наибольший рост спроса за год зафиксирован на электромобили марки BYD (+74%).

Продают чаще всего электрокары Zeekr (35,6%), Nissan (23,9%), Volkswagen (7,8%), Avatr (5,9%) и Tesla (5,6%).