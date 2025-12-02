Зарубежные СМИ: Чего ждать от встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа?

В Москве сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. В администрации президента США на фоне визита Уиткоффа в Москву настроены крайне оптимистично. В Белом доме заявили, что американский мирный план серьезно доработан, а последние консультации с Украиной во Флориде были «очень хорошими». И что это может привести к завершению конфликта. По данным The Telegraph, ради подписания сделки США готовы признать Крым и Донбасс российскими. В свою очередь в Кремле заявляли, что исходный «набор предложений» из 28-ми пунктов — это пока единственный документ, который Москва готова рассматривать как основу для диалога. Он предполагал среди прочего отказ Украины от вступления в НАТО, территориальные уступки и ограничение вооруженных сил. Сейчас территориальный вопрос — ключевой в мирном процессе. Впрочем, во время переговоров во Флориде прогресса по нему достичь так и не удалось, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Несмотря на официальные заявления, что встреча делегаций Украины и США была продуктивной, стороны так и не пришли к согласию по ключевым позициям, передает АВС. Среди спорных пунктов — гарантии безопасности для Киева, проведение президентских выборов и судьба российских замороженных активов. Сейчас последний вопрос является наиболее болезненным для Москвы, сообщает источник телеканала. Нет консенсуса и по территориальным уступкам. Украина по-прежнему против передачи любых земель. Россия же не готова обсуждать немедленное прекращение огня. Исходя из-за этого, переговоры Путина и Уиткоффа вряд ли будут результативными, заключает АВС.

Вероятно, Дональд Трамп делает ставку на своего спецпосланника и зятя Джареда Кушнера только потому, что именно они добились перемирия в Газе, рассказал CNN источник в Госдепе. По его словам, нынешний президент США искренне верит в личную дипломатию. Однако кроме Трампа, участие Кушнера в процессе устраивает лишь украинцев. По мнению источников CNN в Киеве, зять главы Белого дома — тот самый человек, который способен сократить разрыв между Украиной и США. Остальные же считают американских переговорщиков непрофессионалами.

Впрочем, по словам собеседников CNBC, состав делегации из США не играет здесь главной роли. Несмотря на готовность к серьезным дискуссиям с Уиткоффом, Путин будет категорически против любых компромиссов. Он уверен, что Россия по-прежнему может добиться своих целей на поле боя. Эту позицию подкрепляют и последние военные успехи Москвы на востоке Украины. Масла в огонь подливает и мнение европейских лидеров. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывает Вашингтон не оказывать давление на Киев. А канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает, что принимать решения по урегулированию без участия Брюсселя недопустимо.

Если бы не европейцы, Путин и Трамп уже давно бы пришли к соглашению по Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного французского чиновника.