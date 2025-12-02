В Прикамье значительно вырос спрос на складскую недвижимость

В 2025 году в Пермском крае спрос на складскую недвижимость вырос на 27% за год, сообщает пресс-служба «Авито» в ПФО. При этом в сегменте офисной недвижимости интерес к покупке увеличился на 13%.

Отмечается также, что чаще всего предприниматели выбирают арендовать помещения, чем приобретать их. Например, в сегменте складов и офисов аренду выбирают в 89% случаев. С точки зрения спроса на коммерческую недвижимость, в этом году наблюдается корректировка рынка относительно 2024 года. На этом фоне отмечается снижение спроса на 9% в сегменте продажи и на 14% — аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков «Авито Недвижимость», в России предложение коммерческой недвижимости в этом году выросло: в сегменте продажи — на 9%, в аренде — на 20%. Речь идет о складах, офисах, а также торговой недвижимости и помещений свободного назначения.