Полиция и ФСБ отключили свет в одном из поселков Волгограда

В цыганском таборе поселка Горьковский Советского района Волгограда прошел рейд полиции, УФСБ и ресурсоснабжающих компаний при поддержке Росгвардии. В ходе операции задержали 16 человек для проверки их причастности к преступлениям и розыску, а также для выяснения законности их проживания в регионе.

В результате рейда отключили электроэнергию в 38 домах, использовавших электричество незаконно. Составили шесть актов о нарушениях, и виновные будут привлечены к ответственности. Также выявили самовольную врезку в газовую трубу.

Представители ПАО «Волгоградэнергосбыт» сообщили, что у некоторых жителей поселка задолженность за электроэнергию превышает 100 тыс. рублей. 26 домовладельцев пользовались электричеством без договоров. Должников предупредили о возможном отключении электроснабжения, если задолженность не будет погашена.

Никита Маркелов