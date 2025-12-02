В Саратовской области СКР отчитался о раскрытии убийства 25-летней давности

Следователи раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад в Ртищево Саратовской области. Преступление произошло 3 декабря 2000 года на улице Крылова. Два брата жестоко избили 28-летнего мужчину в сторожевом вагоне, используя металлическую трубу. От полученных травм жертва скончалась, а нападавшие скрылись.

В 2025 году одного из подозреваемых, которому сейчас 54 года, задержали благодаря отпечаткам пальцев. Его арестовали и предъявили обвинение по статьям, касающимся группового убийства с особой жестокостью.

Второй предполагаемый преступник уже отбывает срок за имущественное преступление. В ближайшее время ему, вероятно, также предъявят обвинение в убийстве.

Никита Маркелов