БКС начал принимать заявки для обмена заблокированных активов на акции Сбербанка

Брокерская компания БКС собирает заявки от клиентов (физлиц, проживающих в России) для обмена заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка (MOEX: SBER). Поучаствовать в программе могут инвесторы, которые держали указанные в обмене акции через БКС по состоянию на 17 ноября 2022 года и владели ими — на 2 июня 2022-го. Допускаются к обмену и клиенты с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).

Программа касается только 25 видов иностранных акций и американских депозитарных расписок (АДР), которые хранились по цепочке депозитариев СПБ Банк — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — Euroclear. Важно, чтобы в отчетах брокера место хранения было обозначено как блокированный раздел СПБ Банка. В список вошли такие компании, как Apple, Alibaba Group Holding, Amazon, Microsoft, Netflix, Tesla, Uber Technologies, PayPal, Baidu и другие.

Заявки на участие принимаются с 1 по 21 декабря 2025 года. После обмена акции Сбербанка будут зачислены на торговый раздел брокерского счета, их можно будет свободно продавать на бирже.

БКС уточняет, что первоначально в курсе для расчетов была допущена ошибка. Затем она была исправлена — российская валюта соответствует курсу около 77 руб. за доллар, и обмен пройдет без дисконта.

Комиссия брокера составит 1 руб., если стоимость заблокированных бумаг менее 100 тыс. руб., и 5% при суммах свыше 100 тыс. руб., рассчитанных по курсу Банка России.

В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «КИТ финанс» и группа БКС уже предлагали некоторым клиентам поучаствовать в потенциальном обмене замороженными активами.

В 2022 году Евросоюз ввел санкции против НРД. В результате деньги и ценные бумаги российских клиентов оказались заморожены на счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Активы РФ оцениваются примерно в €210 млрд. ЕС планирует использовать эти деньги для выдачи «репарационного кредита» Украине, однако Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear, против этой инициативы. Руководство страны требует разделить риски при экспроприации активов между всеми членами ЕС.