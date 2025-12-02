На Дону производство животноводческой продукции снизилось на 20% в 2025 году

Производство животноводческой продукции в Ростовской области за январь-октябрь 2025 года сократилось по всем основным показателям. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба донского минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, за десять месяцев 2025 года хозяйства всех категорий произвели 313 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 96% к аналогичному периоду 2024 года. Выпуск молока достиг 852,6 тыс. тонн — 89,5% от показателей января-октября прошлого года. Производство яиц составило 1121,7 млн штук, или 79,8% к соответствующему периоду 2024 года.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей к началу ноября 2025 года составило 493,5 тыс. голов — 79,2% от уровня прошлого года. Численность коров достигла 237,6 тыс. голов, что составляет 81,8% к 1 ноября 2024 года.

Количество свиней к началу ноября текущего года составило 305,1 тыс. голов — 94,1% от аналогичного периода прошлого года. Поголовье овец и коз сократилось до 602,4 тысячи голов, что составляет 69,7% к 1 ноября 2024 года.

«Снижение поголовья КРС связано с высокими затратами на содержание, а также обусловлено ростом цен на корма, ветеринарные препараты, инфляцией и экономической нестабильностью», — пояснили в министерстве.

Валентина Любашенко