В Саратовской области депутат от ЛДПР не задекларировал доход и лишился мандата

Депутата Октябрьского муниципального образования Лысогорского района Кирилла Пашука, представляющего ЛДПР, уволили из-за утраты доверия. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокуратура выяснила, что в 2025 году Кирилл Пашук не предоставил обязательный отчет о доходах за предыдущий год. Это нарушение было зафиксировано, и надзорный орган направил представление совету депутатов.

Совет депутатов решил уволить Кирилла Пашука.

Никита Маркелов